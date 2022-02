El major dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, va explicar ahir, en declarar com a testimoni al judici pel cas Macedònia, que el jutge instructor li havia demanat, quan investigava com a policia, que li sol·licités per escrit intervenir el telèfon de 16 guàrdies civils. Trapero va dir a l’Audiència de Barcelona que el jutge l’hi va demanar en una reunió en què va mostrar «que no estava content amb el que s’havia avançat» en la investigació policial, tot i que ell va discrepar. Va dir que a la mateixa reunió el jutge havia plantejat que els Mossos demanessin intervenir els telèfons de tota una unitat de la Guàrdia Civil, cosa que Trapero no compartia: «Pot passar i passa molts cops, tristament, que hi hagi un policia corrupte. Però 16 policies i que tots tinguin alguna cosa a veure amb una operació és poc creïble», va valorar.

L’Audiència de Barcelona jutja 11 anys després la causa, per una trama de narcotràfic i presumpta corrupció policial, amb 17 acusats.