Alguns símptomes, com fatiga, dificultat per respirar, dolor, pèrdua de cabells o problemes oculars, són més freqüents en dones que en homes després d’haver contret la covid-19, segons una recerca liderada per la Universitat Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), en la qual participa la Universitat Complutense de Madrid (UCM).

A aquestes seqüeles s’hi afegeixen alteracions psicològiques a llarg termini com ansietat, depressió o mala qualitat del son, a les quals la dona també és més propensa, assenyalen els investigadors, que acaben de publicar el seu treball a Journal of Clinical Medicine. «Fins avui, no era clar si el gènere podia ser un factor rellevant en la presència de símptomes postcovid-19. Alguns treballs havien trobat més presència de determinats símptomes en dones que en homes, però aquest és el primer estudi que busca específicament respondre aquesta pregunta», diu María Luz Cuadrado, catedràtica i investigadora del Departament de Medicina de l’UCM i vicedegana de l’Hospital Clínic San Carlos. El treball, que s’ha fet en cinc hospitals madrilenys també ha tingut la participació de la Universitat de València, l’Alfonso X El Sabio i la d’Aalborg (Dinamarca).