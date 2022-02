L’Hospital Clínic ha demostrat que un canvi al moment d’administració d’un fàrmac que ja s’usa per tractar l’ictus isquèmic augmenta fins a un 59% les possibilitats que el pacient obtingui una excel·lent recuperació i sense seqüeles als tres mesos del procediment. «Això marca un abans i un després del tractament de l’ictus», ha destacat el cap de la Unitat de Patologia Vascular Cerebral del Clínic, Ángel Chamorro, coordinador de l’estudi CHOICE, que s’ha presentat en la Conferència Internacional d’Ictus a Nova Orleans (Estats Units) i s’ha publicat a la revista «JAMA».

L’ictus isquèmic, que representa el 85% de totes les embòlies, es produeix per l’obstrucció d’un vas sanguini cerebral i provoca 6 milions de morts cada any al món, sent la segona causa de defunció.

Si no mata, l’ictus pot deixar importants seqüeles per a tota la vida -de fet és la primera causa mèdica de discapacitat al món-, fins i tot en aquells pacients als quals, de forma mecànica, se’ls aconsegueix extreure el trombe de la sang. En les primeres 24 hores de l’aparició de l’ictus, el tractament consisteix a administrar un fàrmac endovenós, l’alteplase; i practicar una trombectomia mecànica, que consisteix a introduir un catèter per l’artèria fins a arribar al trombe, amb la finalitat d’extreure’l. En el 85% dels casos s’aconsegueix retirar el trombe i restablir la circulació de la sang al cervell, però això no és sempre una garantia de total recuperació, ja que als 3 mesos són molts els pacients que presenten seqüeles o algun tipus de discapacitat.

Els investigadors del Clínic i de l’Institut de Recerques Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS) sospitaven que el problema podria ser que hi hagués trombosi en els vasos capil·lars, les «carreteres perifèriques» de la xarxa de vies sanguínies, que poden arribar a ser tan fins com un pèl i de les quals no és possible disposar d’imatges.

Així va sorgir el projecte CHOICE, l’objectiu del qual era provar si el mateix fàrmac que es dona en les primeres hores de l’ictus, l’alteplase, podia ajudar a reduir eventuals danys en els capil·lars si s’administra després de practicar la trombectomia per retirar el trombe. L’estudi, finançat amb fons de la Marató de Tv3, va comptar amb 121 participants, distribuïts en dos grups de forma aleatòria.