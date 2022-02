Els nens van lluir ahir el somriure als patis de les escoles, els adults ja poden caminar pel carrer sense la boca tapada i la mitjanit passada els locals nocturns ja van poden reobrir portes al final de la desescalada de restriccions a Catalunya, quan el virus segueix consolidant el seu ràpid descens. Encara es registren més de 12.000 contagis de covid diaris de mitjana a Catalunya, però la xifra no ha parat de reduir-se de forma ràpida les últimes setmanes.

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va indicar que aquesta setmana es reduiran els contagis de covid-19 entre un 30 i un 40% respecte a l’anterior, una tendència que es preveu que continuarà les properes setmanes.

La caiguda dels contagis està normalitzant la situació dels ambulatoris, que ahir van atendre 23.409 pacients de covid, 3.000 menys que el dia anterior i 15.000 menys que dimecres de la setmana passada. Als hospitals hi ha 2.591 ingressats per covid, 56 menys que abans-d’ahir, dels quals 388, nou menys que la vigília, estan greus a l’UCI.

La incidència acumulada de positius a 7 dies per cada 100.000 habitants (IA7) era ahir de 1.117, 75 menys que la vigília, la velocitat de propagació del virus (Rt) se situava en 0,62, és a dir, que cada cent infectats contagien una mitjana de 62 persones, que indica que l’epidèmia va minvant. La mortalitat també va baixant a poc a poc: els últims 7 dies anteriors van morir 269 persones, una mitjana de 38 al dia, amb un pic en aquesta sisena onada de 59 òbits el 31 de gener.

En aquest context, ahir va decaure l’obligatorietat de portar mascareta al carrer –excepte esdeveniments multitudinaris o aglomeracions– i també als patis de les escoles, que ha suposat un alleujament per a adults i criatures, que veuen com guanyen un grau més de normalitat encara que la pandèmia no s’hagi acabat.

Una altra imatge de normalitat l’aporten els locals d’oci nocturn, que van haver de tancar abans de Nadal i que la mitjanit passada ja podien reobrir tot i que el gruix de l’activitat s’espera que s’activarà avui i demà a la nit. Les discoteques reobren en les millors condicions des de l’inici de la pandèmia: sense restriccions d’aforament, ni d’horari, i sense haver de demanar el certificat covid als clients, que sí que hauran de portar la mascareta, com a tots els espais interiors.