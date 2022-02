El conseller Josep Gonàález-Cambray va dir ahir que la conselleria d’Educació ha «tingut coneixement avui dels possibles abusos comesos a La Salle de Premià», per la qual cosa «farem el que fem sempre en rebre informació d’aquest tipus, que és obrir una investigació i si és necessari ho portarem a fiscalia». Així ho va dir el conseller durant una roda de premsa per informar sobre novetats al calendari escolar per al proper curs, en la qual va defensar «tolerància zero davant qualsevol tipus d’abusos» davant els possibles abusos comesos per l’exprofessor i germà de La Salle de Premià Jesús Linares als anys 70 i 80 en aquesta escola.

D’altra banda, l‘Institut dels Germans de les Escoles Cristianes (La Salle) va comunicar ahir a la fiscalia de l’Audiència de Barcelona l’aparició de noves víctimes de l’exprofessor perquè investigui si hi ha hagut comissió de delictes i estableixi responsabilitats.