La Conselleria de l’Interior ha acordat posar fi a partir de dissabte als talls independentistes a l’avinguda Meridiana de Barcelona, vigents des de la sentència del procés a l’octubre del 2019, cosa que ha portat l’ANC a acusar el Govern de «limitar el dret de manifestació». En un comunicat, l’ANC va explicar que ahir havia estat informada, per la direcció general d’Administració de Seguretat del Departament d’Interior, de la «denegació del permís per exercir el dret fonamental de manifestació del 12 al 27 de febrer a l’avinguda Meridiana», una de les principals vies d’accés a Barcelona.

A partir de dissabte, la concentració estarà autoritzada en una plaça propera, que connecta la Meridiana amb el passeig Fabra i Puig, davant de l’estació de Renfe, segons va avançar Nació Digital. La nova ubicació ja no permetrà a la plataforma independentista Meridiana Resisteix tallar la Meridiana, com feia des de l’octubre del 2019 per protestar per la condemna als líders de l’1-O en tenir l’autorització de la Generalitat per concentrar-se en aquesta avinguda, malgrat que l’Ajuntament de Barcelona i l’oposició havien demanat diverses vegades posar fi als talls.