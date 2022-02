Un total d’11.407 persones han presentat la seva sol·licitud d’accés per a la nova convocatòria de 840 places d’agents dels Mossos d’Esquadra en l’escala bàsica, de les quals un 35% han estat de dones, davant del 29,8% que ho van fer l’any anterior.

Ahir va finalitzar el termini obert al cos dels Mossos per a la inscripció de sol·licituds d’accés per a la trentena convocatòria de 840 places d’agents de la policia catalana en l’escala bàsica, que es va iniciar el 13 de gener. Del total de sol·licituds presentades, gairebé 4.000 pertanyen a dones. En concret, enguany han presentat la seva sol·licitud d’accés al cos 11.407 persones, mentre que en la convocatòria del 2021 la van fer 11.234. A més, per primera vegada en una convocatòria d’accés al cos, s’aplicarà una reserva de places del 40% per a les dones, com va anunciar el conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, amb l’objectiu d’«avançar de manera efectiva i real en la construcció del cos perquè sigui més inclusiu, paritari, modern i representatiu de la societat a la qual serveix». Així, del total de 840 places, se’n reserven 336 per a dones.

Per a això, i davant l’obertura del termini de presentació de sol·licituds d’accés al cos que va concloure ahir, el Departament d’Interior i la Prefectura van posar en marxa en paral·lel la campanya publicitària «Servei a la Ciutadania -Servei a la Ciutadania-» per promoure la inscripció de dones en aquesta nova convocatòria d’accés al cos, una de les 150 mesures aprovades recentment dins del pla d’igualtat de la policia catalana. Quant a la convocatòria d’accés pròpiament dita, la primera fase, la d’oposició, consisteix en diferents proves, com a test de coneixements i d’avaluació psicològica de la personalitat, realització d’exercicis físics, prova mèdica i coneixements de la llengua catalana.

Per primer cop, en aquesta primera fase s’incorpora una prova de coneixement d’idiomes, que serà voluntària i no eliminatori, amb la realització d’un qüestionari per avaluar la compressió oral d’idiomes com l’anglès, francès, alemany, italià, rus, romanès, xinès o àrab, entre d’altres.