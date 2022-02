El Tribunal Constitucional (TC) ha anul·lat els acords de la Mesa del Parlament pels quals es van tramitar dues resolucions a favor de l’autodeterminació impulsades per la majoria independentista el setembre del 2019, poc abans de la sentència de procés.

Amb el vot particular anunciat per dos dels magistrats, el ple del Constitucional va acordar ahir estimar el recurs d’empara que el grup parlamentari de Cs va presentar contra les resolucions sobiranistes, en entendre que s’ha «vulnerat el seu dret a exercir les funcions representatives».

Per aquest motiu, el TC -que emetrà la seva sentència en els propers dies- decreta la nul·litat dels acords de la Mesa del Parlament del 25 de setembre del 2019 pels quals es van admetre a tràmit dues resolucions presentades per la CUP i per la majoria independentista de la cambra.