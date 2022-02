El president dels Estats Units, Joe Biden, ha aconsellat als ciutadans nord-americans que viuen a Ucraïna que marxin «ara» del país, davant la tensió per l’acumulació d’efectius russos a prop de la frontera ucraïnesa. «No és com si estiguéssim tractant amb una organització terrorista. Estem tractant amb un dels exèrcits més grans del món. És una situació molt diferent i la situació podria tornar-se una bogeria ràpidament», va dir Biden en una entrevista amb el presentador de la cadena nord-americana NBC Lester Holt.

Preguntat per una possible operació per part dels Estats Units per rescatar els nord-americans que viuen a Ucraïna, Biden va dir que no preveuen cap escenari, atès que es produiria «una guerra mundial» en el moment en què «els nord-americans i Rússia» comencessin a disparar-se «els uns als altres».