El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va viatjar ahir a Andorra per «consolidar» les relacions entre tots dos territoris i ha anunciat la seva intenció d’obrir-hi una delegació exterior del seu govern. Acompanyat de la consellera d’Acció Exterior i Govern Obert de la Generalitat, Victòria Alsina, Aragonès es va reunir amb el cap de govern del país pirinenc, Xavier Espot, amb qui va comparèixer en roda de premsa. Aragonès va destacar els llaços que uneixen Andorra i Catalunya, com el territori pirinenc, «la llengua, la cultura i, sobretot, reptes de futur i oportunitats».

Després de la seva trobada «productiva i cordial» amb Espot, i per exemplificar el «pas endavant per continuar la consolidació de les relacions entre els dos governs», Aragonès va anunciar «l’inici dels treballs per crear una delegació de la Generalitat a Andorra», com les que ja existeixen en altres països.