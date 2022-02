El Govern de la província canadenca d’Ontario va declarar ahir l’estat d’emergència per les protestes de camioners que s’oposen a les mesures contra la covid-19 i que bloquegen la principal via per al trànsit de mercaderies entre el Canadà i els Estats Units.

El primer ministre d’Ontario, Doug Ford, va anunciar la mesura en una roda de premsa, on va assenyalar que les autoritats imposaran multes de fins a 100.000 dòlars canadencs (uns 79.000 dòlars estatunidencs, 69.300 euros) i penes de fins a un any de presó als qui bloquegin o impedeixin el trànsit de vehicles. L’anunci es fa quan es compleix el cinquè dia de bloqueig del principal encreuament terrestre entre els EUA i el Canadà, el pont Ambassador, que connecta la localitat canadenca de Windsor amb l’estatunidenca de Detroit i per on transiten cada dia mercaderies per valor de 400 milions de dòlars. Poc abans que Ford anunciés l’estat d’emergència, els camioners van permetre l’obertura d’un carril per al trànsit de vehicles per aquest pont. El bloqueig està provocant greus danys a les economies del Canadà i els Estats Units: General Motors (GM), Ford, Stellantis i Toyota han hagut de reduir o cancel·lar la producció en plantes a banda i banda de la frontera pels problemes de subministrament ocasionats pel bloqueig del pont Ambassdor.