El Departament de Salut aposta per retirar les quarantenes generalitzades a les escoles la setmana del 21 de febrer i la retirada de la mascareta a l’interior abans d’acabar el segon trimestre. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va dir en declaracions a TV3 que el tema de les quarantenes s’ha d’acabar d’analitzar tant a l’Estat com al si del Govern però que el «raonable» seria posar-hi fi aquella setmana. «Sempre millor dilluns que dimarts», va dir el conseller. Quant a la retirada de la mascareta, serà gradual, començant pels grups més petits, 1r i 2n de primària, i de manera «esgraonada» observant com evoluciona la situació cada 10 o 15 dies. En adults, «haurà de passar l’hivern», va afirmar Argimon.

El conseller va assegurar que, «certament, ara és el moment d’anar desescalant» i va fer valdre que Catalunya «és l’únic país que ha tingut escoles obertes des del 20 de setembre fins ara». Sobre les mascaretes, la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, va indicar que l’escola és «el primer lloc on té sentit treure-les» i va recordar que per sota dels 6 anys ja van sense mascareta. «És anar ampliant, ja ho anirem veient», va indicar en declaracions a TV3. En el cas dels adults, Salut va apuntar que caldrà que passi l’hivern primer i un cop es retirin anar monitorant. D’altra banda, Argimon va reconèixer que les quarantenes han de desaparèixer tant en els alumnes com en els adults i avançar cap a mesures de «no gaire contacte».