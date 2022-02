El 62% dels directius espanyols preveu que el 2030 la majoria de les vendes de vehicles nous ja es faci per Internet. Aquest percentatge puja al 78% en el cas dels directius consultats en l’àmbit global. Així, aconseguir una experiència digital fluida i sense complicacions serà un factor clau en l’elecció de compra dels clients, i és més important fins i tot que el mateix rendiment del vehicle, segons l’estudi Global Automotive Executive Survey 2021 (GAES 2021), realitzat per KPMG a tot el món a partir de les respostes dels executius de la indústria automobilística i de sectors adjacents.

Aquesta nova forma provocarà canvis en els canals de venda, amb un important creixement de les vendes directes de vehicles nous per part dels fabricants, cosa que els obligarà a adquirir noves capacitats digitals, comercials i operatives. En aquest sentit, el 52% dels enquestats a Espanya a l’estudi considera que les seves companyies estan molt preparades per a la Indústria 4.0, i el 42% afirma que les tècniques de fabricació avançada, com el machine learning o la intel·ligència artificial, seran la capacitat més important per al seu negoci en els anys vinents.

Els directius de la indústria de l’automoció espanyola confien veure un creixement de la rendibilitat del sector a mitjà termini. El 32% creu que això passarà en els propers cinc anys.

A escala global, les xifres canvien lleugerament i són una mica més optimistes.