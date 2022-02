El PP va ser el partit més votat a les eleccions de Castella i Lleó, en aconseguir 31 escons, dos més dels que tenia, però lluny de l’objectiu d’acostar-se a la majoria absoluta (41 diputats), per la qual cosa dependrà de Vox per governar. El partit ultra ha aconseguit 13 representants; mentre que el PSOE, amb 28 parlamentaris, no té possibilitats de sumar-hi amb altres partits.

Gairebé amb el 100% escrutat, l’única suma viable per emprendre una investidura i la formació d’un govern és la del PP i Vox, ja que ajuntarien fins a 44 procuradors, tres per sobre dels 41 establerts per a la majoria parlamentària a les Corts de Castella i Lleó.

Les irrupcions més destacades d’aquests comicis són les de Vox, que passa d’1 a 13 representants, amb presència a totes les províncies excepte a Sòria, on precisament es produeix l’altra gran novetat, amb el triomf folgat de Soria Ya-España Vaciada, amb tres escons, davant del PP i el PSOE que han aconseguit únicament un cadascun. La davallada de Cs ha estat espectacular i el seu diputat no serà determinant per a cap de les possibilitats de govern.

El portaveu del PP al Senat, Javier Maroto, va assegurar després de conèixer el resultat provisional que es confirma que no hi haurà un «Govern d’esquerres» a Castella i Lleó. «Malson avortat», proclamava. «Hem lliurat els castellans i lleonesos d’una moció de censura amb qualsevol trànsfuga que s’hi prestés i hem lliurat Castella i Lleó d’un Govern d’esquerres amb consellers com el ministre Garzón», va afirmar Maroto.

En aquest sentit, va indicar que els ciutadans de Castella i Lleó poden «dormir tranquils» perquè «ja no tindran un Govern d’esquerres» com el que, segons va dir, pateixen al conjunt d’Espanya liderat per Pedro Sánchez. Maroto va assenyalar que Alfonso Fernández Mañueco va avançar les eleccions per evitar una moció de censura perquè el termini per poder-la presentar s’obria el 10 de març.

«El que ha arribat a Castella i Lleó és la moderació, la serietat i la tranquil·litat», va explicar Maroto, i va recalcar que Pedro Sánchez «s’ha estavellat» en aquesta comunitat autònoma després d’haver guanyat el PSOE les eleccions el maig del 2019. En ser preguntat si el preocupa dependre de Vox, Maroto va demanar prudència en les primeres hores després de tancar els col·legis.

«Hem de ser previnguts per veure quines opcions tenim sobre la taula i poder iniciar aquestes converses», va assegurar, i va afegir que Mañueco pot «garantir un govern que s’ajusti als principis del PP amb tota claredat».

El cap de files socialista s’obre al seu relleu al partit

El candidat del PSOE a la Presidència de la Junta i secretari general del PSCYL, Luis Tudanca, va manifestar ahir després de conèixer el resultat de les eleccions i la seva derrota, que «altres vindran que faran més i que aconseguiran que el canvi arribi a aquesta terra, perquè aquesta terra el mereix».

Al mateix temps va assegurar, en un to emocionat, que havia felicitat el candidat del PP per la seva victòria. Tudanca, encara en el procés d’encaixar la derrota, no va aclarir anit si deixarà la direcció del partit socialista a Castella i Lleó. De totes maneres, sí que va avançar que la direcció del seu partit es reunirà demà per analitzar els resultats i prendre una decisió definitiva. És clar que el PSOE va perdre les eleccions de Castella i Lleó sobretot tenint en compte que les va guanyar el 2019. Té 7 procuradors menys.