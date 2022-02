El ministre d’Exteriors d’Ucraïna, Dmitró Kuleba, va assegurar que no té constància de «canvis dràstics» a la frontera ucraïnesa durant els últims dies, en plena tensió per l’acumulació de forces russes a la zona.

De la mateixa manera, l’activitat als «territoris ocupats», com va descriure a les autoproclamades repúbliques de Donetsk i Lugansk, a l’est del país, continua sense canvis.

Amb tot, Ucraïna «continua treballant activament amb els aliats i des de l’interior», segons el ministre, abans d’afegir que la diplomàcia continua sent l’única manera de resoldre la crisi. «Ucraïna no està sola. La situació continua sota control, i el país està preparat per a qualsevol tipus d’escenari», va assegurar en declaracions que va recollir Bloomberg.

Les últimes hores de tensió a Ucraïna han estat marcades per noves rondes de converses entre el president rus, Vladímir Putin, amb els seus homòlegs nord-americà i francès, Joe Biden i Emmanuel Macron, caracteritzades per nous encreuaments d’acusacions.

L’OTAN ha acusat Rússia de preparar una invasió imminent d’Ucraïna, cosa que el Kremlin nega categòricament i retreu a la comunitat internacional que està expandint la influència a Europa de l’Est i l’acusa de llançar una campanya de «desinformació» per alimentar el conflicte.

El primer ministre d'Israel, Naftali Bennett, va instar els ciutadans israelians a sortir d'Ucraïna «abans que sigui impossible» a causa del conflicte. La setmana vinent hi ha previstos 32 vols des d’Ucraïna a Israel. «Veniu a casa. No assumiu riscos innecessaris. No espereu fins que vulgueu venir però sigui ja impossible. Responsabilitzeu-vos de les vostres vides. Sortiu d’Ucraïna com més aviat millor i veniu a casa», va dir Bennett al diari The Times of Israel.

Almenys 28 països han emès alertes perquè els seus conciutadans abandonin Ucraïna a causa de la tensió militar amb Rússia, que, segons els Estats Units i els seus aliats, ha acumulat un important contingent militar a prop de la frontera ucraïnesa.

Arriba a Kíev un nou carregament militar dels EUA

Ahir diumenge van arribar a Kíev dos avions dels Estats Units que van descarregar un nou enviament de material bèl·lic per reforçar l’Exèrcit ucraïnès amb vista al possible enfrontament amb Rússia.

A més a més, ahir també va arribar a la capital del país un carregament de sistemes de míssils antiaeris Stinger procedents de Lituània, segons va informar el ministre de Defensa ucraïnès, Oleksii Reznikov.

D’altra banda, Rússia s’ha pronunciat ja en repetides ocasions contra l’arribada de material militar a Ucraïna en entendre que només serveix per augmentar la tensió militar en la zona, com ja havia ocorregut recentment amb una altra remesa d’armes lleugeres antitancs lliurades pel Regne Unit.

Albares diu sobre la crisi a Ucraïna: «No es pot dialogar sota pressió militar»

El ministre d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, va advertir que la UE no podrà dialogar amb Rússia en el marc de la crisi a Ucraïna si no hi ha una desescalada de la tensió i hi ha pressió militar. «Si Rússia té dubtes o vol plantejar alguna qüestió sobre l’OTAN o la UE, estem oberts a parlar amb ells i a crear mesures de confiança, però és necessari desescalar la tensió. No es pot dialogar sota la pressió militar», va assenyalar en una entrevista per a Europa Sud recollida per Europa Press.

El ministre va assenyalar que cal no oblidar «el que està en joc» amb aquest conflicte, com és «la pròpia legalitat internacional, els principis de la Carta de Nacions Unides, que en el seu article 2, proscriu clarament l’ús de la força i l’amenaça de l’ús de la força».

«Tampoc podem rebutjar un principi consubstancial a la construcció d’Europa i a aquesta carta, com és la integritat territorial dels estats, la igualtat sobirana de cada estat, la capacitat que tenen les organitzacions internacionals i europees per decidir qui són els seus membres», va explicar.

Albares va destacar que hi ha una pressió de 120.000 soldats russos a la frontera ucraïnesa, que «no es compatibilitza amb cap necessitat defensiva de Rússia», però, al mateix temps, els canals de diàleg continuen oberts, en el consell OTAN-Rússia, en el si de l’OSCE i en reunions bilaterals. «Aquesta ha de ser la via, almenys és la via en la qual Espanya posa tot el seu esforç», va afirmar.

En aquest sentit, va advertir que el món no es pot permetre «tornar al passat», un temps en què la guerra era «una manera de resoldre les diferències a Europa», i no el diàleg i la diplomàcia, o cosa que és el mateix, «un temps d’esferes d’influències, un temps de murs i de tanques».

No obstant això, recorda que Espanya no descarta «la dissuasió a través de sancions econòmiques massives» si fossin necesàries, ja que Espanya està unida amb els seus socis europeus i amb els aliats transatlàntics en el diàleg però també en aquesta via, encara que aquesta no sigui la que s’hagi de «privilegiar».

D’altra banda, el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, va mantenir ahir una conversa amb el president del Consell Europeu, Charles Michel, en què van abordar la possibilitat d'imposar sancions a Rússia en cas d’una invasió d’Ucraïna.

«He parlat amb Charles Michel de les sancions i respostes a les amenaces a la seguretat. Hem tocat els contactes internacionals recents i la intensificació del procés de pau en el format de Normandia», va explicar Zelenski.