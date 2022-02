El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va fer ahir una crida a «recosir» la unitat d’acció independentista i abandonar els «tacticismes, els retrets i les desconfiances» que «afebleixen» la posició negociadora davant l’Estat. Així ho va afirmar en la seva conferència des de la Sala Oval del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), titulada «Avancem», convocada amb motiu del primer aniversari de les eleccions catalanes del 14 de febrer, i que va reunir uns 400 assistents.

El president va dedicar els últims minuts del seu discurs a llançar un missatge al moviment independentista, en un acte que va comptar amb l’assistència dels líders d’ERC, JxCat, membres del seu Executiu, la presidenta del Parlament, Laura Borràs, i dirigents de la ANC o Òmnium, però no de la CUP, que va declinar acudir a la conferència.

Després de deixar clar que, en cas que el diàleg amb l’Estat no avanç i «no es comencin a visibilitzar resultats», l’independentisme «no es podrà quedar de braços plegats», Aragonès va instar a «activar tots els mecanismes de pressió per desbloquejar aquesta negociació». Cosa que, al seu judici, passa per «mostrar de nou tota la força i cohesió» de l’independentisme, així com «recosir una unitat d’acció essencial per a tornar a avançar». «Ens toca a tots estar a l’altura del moment. Amb màxima exigència, jo el primer. És moment d’escoltar-nos i deixar de mirar-nos de reüll. Deixem de competir per a veure qui és més independentista. Ningú és més independentista que ningú», ha asseverat.

El president va recordar que «no hi ha una única mirada independentista, ni una bona ni una dolenta», per la qual cosa va demanar «no reduir el debat a identificar herois o traïdors». En aquesta línia, va fer una crida a «refer les confiances», amb un «compromís col·lectiu per abandonar el tacticisme, els retrets i les desconfiances» que, al seu judici, «afebleixen la posició negociadora» de l’independentisme davant el Govern de Pedro Sánchez. «Aquesta és la proposta guanyadora», va recalcar Aragonès, una proposta basada en la reactivació de la «mobilització popular» que pot permetre «desbloquejar la negociació amb l’Estat i reforçar la posició catalana per fer inevitable l’amnistia i l’autodeterminació». Amb aquest repte, Aragonès va anunciar que iniciarà un «diàleg» amb el conjunt d’institucions catalanes i els principals actors polítics, econòmics, socials, cívics i culturals, començant pels diputats catalans a Madrid i al Parlament europeu. «Al llarg de les pròximes setmanes m’hi reuniré per compartir aquesta idea de posar en moviment els grans consensos i traduir-los en accions polítiques concretes», va plantejar.

En el seu discurs, Aragonès també va urgir el govern de Pedro Sánchez a donar un impuls a la negociació per «resoldre el conflicte polític entre Catalunya i l’Estat», per evitar que Espanya segueixi «lliscant cap a l’autoritarisme», en plena expansió de l’«extrema dreta». A l’inici de la seva intervenció, Aragonès va instar el govern central a «desbloquejar la resolució del conflicte polític» i a «posar fi a la repressió», posant sobre la taula la seva pròpia «proposta política» per trobar una solució. Des de fa setmanes, el Govern insisteix a tornar a reunir al més aviat possible la taula de diàleg amb l’Estat, però no aconsegueix tancar la data d’aquesta nova trobada, per la qual cosa Aragonès ha fet una crida a Sánchez en aquest sentit. «Hem d’exigir al govern de l’Estat que demostri el seu compromís democràtic, perquè sense la resolució del conflicte polític, Espanya llisca cap a l’autoritarisme, com ho demostra l’avanç de l’extrema dreta», va advertir. L’executiu del PSOE i Unides Podem «no entén que si manté el bloqueig i l’immobilisme» amb Catalunya i no té «valentia» per afrontar aquesta qüestió, «obrirà la porta a un govern de la dreta amb l’extrema dreta», va dir.