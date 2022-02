La presidenta del Parlament, Laura Borràs, va responsabilitzar ahir els funcionaris de la cambra de la retirada de l’escó del diputat de la CUP Pau Juvillà, i va negar que hagués donat «cap ordre» per a això. Borràs va acceptar donar explicacions ahir al migdia pel cas Juvillà en una reunió de la Junta de Portaveus pública, després de la pressió de diferents grups parlamentaris, si bé des del seu gabinet apuntaven haver-ho fet «a petició pròpia».

Tot això després que PSC-Units, En Comú Podem, Ciutadans i el PPC demanessin al matí que la presidenta del Parlament donés explicacions sobre la seva actuació en relació amb la retirada de l’escó al diputat de la CUP Pau Juvillà, inhabilitat per no despenjar quatre llaços grocs en període electoral, en una Junta de Portaveus pública.

Segons Borràs, ella no va donar «cap ordre» per retirar l’escó a Juvillà, i va responsabilitzar els funcionaris d’haver actuat de manera «improcedent» en el cas, tant en la retirada del seu escó com en no haver admès la delegació de vot del diputat en el ple del passat 3 de febrer. Borràs també va titllar d’«anomalia» que des del compte de Twitter del Parlament es publiqués la baixa de Juvillà sense que s’hagués decidit encara, al seu judici. La decisió de la JEC, va dir Borràs, ha deixat el Parlament «en un situació d’extrema feblesa», ja que la seva «sobirania» s’ha vist alterada «contínuament». És per això que va emplaçar els grups de la cambra a «estudiar» una reforma del reglament del Parlament per «protegir» els diputats, a què «modifiquin la LOREG» i a crear una sindicatura electoral catalana.

D’altra banda, el conseller Joan Ignasi Elena, de l’òrbita d’ERC, va reconèixer ahir que li «va sorprendre» i «va contrariar bastant» que Borràs (JxCAT), es manifestés tallant la Meridiana el primer dia que el Govern no ho autoritzava, la qual cosa veu un «error» que vincula al cas Juvillà. «Ho veig més en clau personal i vull creure que té aquesta dimensió més personal, com a conseqüència de la crisi que s’ha produït al Parlament aquests últims temps», v a indicar el conseller.