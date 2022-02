Les victòries a vegades estan enverinades i aquest n’és un cas. El PP va guanyar les eleccions de Castella i Lleó diumenge, però el camí per negociar la investidura serà ardu. La suma clara és amb Vox. No obstant això, aquesta aliança té tantes derivades a escala estatal que Pablo Casado està intentant mesurar els temps i cuidar l’escenificació. De moment, el seu número dos, Teodoro García Egea, va fer una ronda per als mitjans de comunicació ahir per llançar dos missatges: deixar la responsabilitat en el seu candidat del PP, Alfonso Fernández Mañueco, i marcar distàncies amb Vox.

El secretari general dels populars va llançar l’opció que Mañueco (31 representants) aconsegueixi ser investit amb el suport de les forces minoritàries [Sòria Ja (3), Unió del Poble Lleonès (3), Per Àvila (1) i Ciutadans (1)] i l’abstenció d’almenys dos diputats de la força d’ultradreta, que té 13 representants. «Cinc forces polítiques no són una mica Frankestein?», li va preguntar el periodista recordant l’expressió que fan ervir els conservadors quan es refereixen a l’Executiu de Pedro Sánchez entre PSOE i Unides Podem. «Depèn de cap a on caminin i depèn del projecte que es posi damunt de la taula», va respondre. García Egea va afegir que cal «traçar un rumb des del principi», i «canviar el xip» per «treballar amb aquestes noves majories» en aquesta configuració parlamentària «tan fragmentada». Amb tot, el candidat de Vox, Juan García Gallardo, va deixar clar que el PP no esperi una abstenció «gratuïta».