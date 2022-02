La Policia Nacional va detenir ahir el tinent d’alcalde i regidor d’Economia de l’Ajuntament de Cornellà, Sergio Fernández, un regidor d’Esports i nou tècnics locals, en una operació per presumpte desviament de fons a través del Consell Esportiu de L’Hospitalet. Agents de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal van registrar les oficines de l’Ajuntament, i especialment les de l’àrea d’Esports, així com la seu del Consell Esportiu del Baix Llobregat.

La recerca, que dirigeix el jutjat d’instrucció número 4 de Cornellà, deriva de la causa de presumpte desviament de subvencions al Consell Esportiu de L’Hospitalet de Llobregat en la qual està investigada l’alcaldessa del municipi i presidenta de la Diputació de Barcelona, la socialista Núria Marín. La jutge de L’Hospitalet va obrir una peça separada, que va enviar als jutjats de Cornellà, davant les sospites d’un suposat desviament de fons del consistori, per a benefici personal, a través d’un contracte de serveis signat amb el Consell Esportiu de L’Hospitalet. En la peça s’investiguen suposades irregularitats en la tramitació d’una línia de crèdit de 25.000 euros i un aval de 3.686 que el Consell Esportiu va formalitzar el 2018 per prestar a Cornellà els serveis d’arbitratge d’un campionat escolar organitzat pel consistori. Els investigadors sospiten d’una suposada falsedat en les actes de la junta del Consell per formalitzar els apoderaments necessaris per constituir l’aval i creuen que el director de l’entitat, Eduard Galí es va posar d’acord amb càrrecs de Cornellà per adjudicar-se irregularment el contracte d’arbitratge.