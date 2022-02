Una explosió en un establiment de Sant Llorenç de la Salanca, prop de Perpinyà, ha provocat almenys set morts, entre ells dos nens. L’incident va passar cap a dos quarts de dues de la matinada quan els serveis d’emergències van rebre l’avís d’una forta explosió en una botiga ubicada en ple centre de la població. En un primer moment, es van comunicar cinc morts però posteriorment es van confirmar set defuncions, entre els quals dos nens.

L’explosió va anar precedida d’un incendi que va afectar una quinzena d’habitatges i va deixar diversos ferits. Entre ells, un jove de 27 anys que estava en estat greu després de saltar per la finestra d’un primer pis per intentar escapar de les flames, segons avançaven diversos mitjans francesos. El diari local L’Independant informava que les autoritats han obert una investigació per determinar si l’incendi podria haver estat provocat.