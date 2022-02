Els jutjats catalans investiguen des del 2019 un total de 14 casos d’abusos sexuals a l’església, si bé tres es troben sobreseguts provisionalment i un altre està arxivat per prescripció. Un dels casos investigats està obert a Manresa.

Així ho ha notificat la Fiscalia Superior de Catalunya a la Fiscalia General en compliment de la seva instrucció perquè el representant del ministeri públic a cada autonomia detalli la relació de procediments judicials o diligències de recerca en tràmit sobre abusos sexuals a menors en institucions religioses, en un termini que finalitzava avui dilluns.

En el cas de Catalunya, els jutjats han incoat des del 2019 un total de 14 procediments, l’últim dels quals enguany per part d’un jutjat de Mataró arran de la denúncia de l’escriptor Alejandro Palomas, que assegura va ser víctima d’abusos sexuals per part d’un professor de l’escola La Salle de Premià de Mar.

Dels 14 casos incoats a Catalunya, tres d’ells -oberts per un jutjat de Reus, un de Valls i un altre de Tarragona-, es troben en l’actualitat sobreseguts provisionalment, segons la Fiscalia. A més, en un altre cas, unes diligències prèvies del 2019 obertes per un jutjat de Mataró, el procediment es troba actualment arxivat per prescripció.

El cas obert a Manresa és el d’un monjo de Montserrat denunciat per un presumpte cas de pederàstia quan era vicerector del Santuari de Montserrat i un dels coordinadors de Montserrat Jove, una iniciativa que consisteix a organitzar dues trobades anuals per a 40 menors que acudeixen al monestir a reflexionar. En una d’aquestes jornades va conèixer la víctima que el juny de 2021 va presentar una denúncia per abusos sexuals soferts presumptament al maig de 2019, quan tenia 17 anys i el monjo, G. S. V., tenia 39 anys.

A Barcelona hi ha actualment una única instrucció judicial oberta, al jutjat d’instrucció 7 de Barcelona, per un delicte de possessió de pornografia infantil a càrrec del rector d’una parròquia, a qui l’informàtic de l’escola religiosa Pare Manyanet, de la Congregació dels Fills de la Sagrada Família, va localitzar un miler d’arxius pedòfils a l’ordinador. A l’Hospitalet de Llobregat hi ha quatre causes obertes, a Tarragona, tres; i una a Terrassa.