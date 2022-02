La falta de pluges fa avançar la primavera a l’hemisferi nord perquè amb menor nuvolositat, les temperatures de dia i de nit tenen més contrast, hi ha més radiació solar i més gelades, factors que fan que les plantes es confonguin i considerin que la primavera ha arribat. Així ho confirma un estudi a la revista Nature Climate Change que han liderat els investigadors Jian Wang, de l’Ohio State University d’EUA, i Josep Peñuelas, professor de recerca del CSIC al CREAF de Barcelona, segons el qual la falta de pluges que es preveu aquest segle pot fer avançar la primavera entre 1,2 i 2,2 dies per dècada. Fins ara es creia que els hiverns suaus provocats per l’escalfament global eren la causa de l’avançament primaveral. El treball aporta que la falta de pluja provoca que les plantes brotin abans a l’hemisferi nord, on les pluges han disminuït la seva freqüència els últims trenta anys i ha afectat el calendari de les plantes.