El Tribunal Suprem ha confirmat la pena de tres anys de presó i la multa de 36.000 euros als caps de la Gürtel, Francisco Correa i Pablo Crespo, com a cooperadors necessaris d'un delicte continuat de falsedat comès per funcionaris públics per l'adjudicació il·lícita de tres contractes per a empreses del Grup Correa relatius a la participació de la ciutat de Jerez a Fitur de 2004 per import de 214.000 euros. En tots dos casos s'ha aplicat l'atenuant molt qualificada de dilacions indegudes.

En una sentència del 31 de gener, recollida per Europa Press, la Sala Penal ha acordat mantenir també la condemna de set anys d'inhabilitació com a cooperador necessari d'un delicte continuat de prevaricació a Correa. Per la seva banda, ha estimat absoldre Crespo i els empleats del grup Isabel Jordán i José Javier Nombela del mateix delicte en entendre que només van intervenir exclusivament en l'execució dels tres contractes, ja que se'ls va comunicar l'acord després de les adjudicacions. En el marc de la resolució, el Suprem ha rebaixat de dos anys i tres mesos de presó a un any i tres mesos de presó la pena per cooperació necessària en la falsedat a Nombela, perquè considera que la il·licitud de la seva conducta va ser menor a la dels qui van impartir les ordres i a la dels funcionaris. En el cas de Jordà, que no va recórrer al Suprem, se l'ha absolt per extensió de la prevaricació. Així, la seva pena ha quedat en un any i dos mesos de presó com a cooperadora necessària del delicte de falsedat amb les atenuants molt qualificades de dilacions indegudes i col·laboració amb la justícia. Tècnics municipals També va presentar recurs davant el Suprem la que era interventora de l'Ajuntament de Jerez en el moment dels fets, que juntament amb quatre tècnics municipals més va ser absolta per prescripció en la sentència de l'Audiència Nacional. En concret, va interposar recurs en entendre que aquesta resolució relatava fets que serien constitutius de delictes de prevaricació i falsedat, encara que s'hagin de considerar prescrits. El tribunal li ha donat la raó parcialment. Ha acordat absoldre els cinc tècnics municipals de prevaricació en no ser delictius els fets imputats. Però ha mantingut l'absolució del delicte de falsedat per prescripció. D'altra banda, la Sala ha desestimat el recurs de la Fiscalia que, amb l'adhesió de diverses acusacions, defensava la no-prescripció dels delictes de prevaricació i falsedat. Contractes il·lícits Els fets provats per l'Audiència Nacional destacaven que Francisco Correa, aprofitant la seva amistat amb una persona --ja morta-- que estava relacionat amb càrrecs públics de l'Ajuntament de Jerez, va obtenir il·lícitament a favor de les seves empreses Special Events SL i Down Town Consulting SL l'adjudicació de tres contractes, per un import total de 214.028,71 euros, referits a la Fira Internacional del Turisme 2004, celebrada els dies 28 de gener a 1 de febrer d'aquell any. "L'adjudicació es va dur a terme al si de l'Institut de Promoció i Desenvolupament de la Ciutat de Jerez, un organisme autònom, però dependent de l'Ajuntament de Jerez, i es va fer directament vulnerant la normativa de contractació pública i els seus principis de publicitat, concurrència, igualtat , objectivitat i transparència, que exigia la tramitació d'un concurs públic", assenyalava el relat de fets. Així mateix, "una vegada acabada la fira, per tal d'encobrir la directa adjudicació i dotar-la d'una aparença de legalitat es va procedir a confeccionar formalment els corresponents expedients de contractació posant dates prèvies a les actuacions i incorrent en infraccions successives de la normativa administrativa".