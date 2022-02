El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, va demanar ahir durant una reunió amb el canceller alemany, Olaf Scholz, «garanties legals» que protegeixin Ucraïna davant l’amenaça russa. «És a Ucraïna on avui es decideix la futura arquitectura de seguretat europea, de la qual el nostre país és una part integral», va dir Zelenski en una roda de premsa conjunta amb Scholz. Va afegir que havia tractat amb Scholz «la necessitat d’establir garanties legals específiques que puguin protegir Ucraïna».

El mandatari ucraïnès va criticar la decisió d’algunes ambaixades de traslladar el seu personal a l’oest del país enmig de l’augment de la tensió amb Rússia i va afirmar que «si alguna cosa passa en una part», això repercutirà a tot el país. «No hi ha una Ucraïna Occidental, hi ha una Ucraïna sencera», va dir Zelenski. També va fer una crida als diputats que han abandonat el país davant les notícies sobre una ràpida invasió russa, a tornar en el termini de 24 hores. «Crec que han de tornar tots, o nosaltres, l’Estat, traurà conclusions serioses», va dir. Quant a la seva família, va negar els rumors que també hagi abandonat Ucraïna. «La meva família sempre està amb mi. Sempre està amb Ucraïna», va assegurar Zelenski. El diari Ukrainskaya Pravda havia escrit prèviament que els oligarques i empresaris d’Ucraïna han començat a abandonar en massa el país després dels últims advertiments dels EUA sobre la proximitat d’un atac rus. Segons el rotatiu, només diumenge prop de 20 vols xàrter van portar a l’estranger homes rics d’Ucraïna i membres de les seves famílies. «Han de tornar amb les desenes de milers de persones que treballen per a ells i per a l’Estat», va dir Zelenski sobre els empresaris que abandonen el país aquests dies.