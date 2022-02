La Fiscalia de Delictes d’Odi i Discriminació demana 12 anys de presó per a l’històric neonazi Pedro Varela per enaltiment, justificació i negació de l’Holocaust i per delictes d’incitació a l’odi contra jueus, immigrants, musulmans i homosexuals, entre d’altres, així com el tancament definitiu de la Llibreria Europa de Barcelona. La Fiscalia sol·licita en el seu escrit d’acusació aquesta pena per a Varela, que ja va ser condemnat el 2010 per uns fets similars, per seguir fent difusió i distribució «massiva i indiscriminada» de continguts basats en la «cultura de l’odi supremacista» entre 2006 i 2016.