Pablo Hasél compleix avui un any a la presó, després de ser detingut pels Mossos, el 16 de febrer del 2021, al Rectorat de la Universitat de Lleida (UdL) i traslladat per ordre judicial al Centre Penitenciari de Ponent. En una entrevista a l’ACN, Hasél explica que ha renunciat al programa de tractament penitenciari perquè l’únic que busca és el penediment, «l’objectiu de la repressió», diu. Per això remarca que no vol trair els seus principis ni la causa per un indult i considera «intolerable» que en una presó gestionada per la Generalitat se li vulgui fer «un rentat de cervell». El raper lleidatà també ha criticat la «falsedat» de membres d’ERC i JxCat que l’han visitat i l’immobilisme d’Unides Podem contra la repressió. Hasél diu estar «amb més ganes de lluitar i més fort» que abans i reitera que no es penedeix de no haver marxat a l’exili.