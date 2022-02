L’institut italià encarregat de les prestacions de la Seguretat Social (INPS) va informar ahir que el 2020 va pagar 1.100 milions d’euros menys en pensions per la mortalitat de la covid. El 2020 van morir 96.818 persones de més de 64 anys. L’INPS va estimar una mitjana d’uns 13 anys de vida perduts per als 20.110 morts d’entre 65 i 79 anys; i una mitjana d’uns 7 anys de vida perduts per als 76.708 de 80 anys o més que van morir. L’INPS diu en un informe que l’elevat nombre de morts es traduirà en un «estalvi» d’11.900 milions d’euros fins al 2029. «El 96,3% de l’excés de mortalitat del 2020 va correspondre a persones de 65 anys o més, gairebé totes jubilades. I es quantifica en 1.100 milions d’estalvi, tristament produït el 2020 per la covid a favor de l’INPS, i uns 11.900 milions de menys despesa en la dècada», va subratllar.