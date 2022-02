L’apel·lació del president de la Generalitat, Pere Aragonès, a la unitat independentista ha xocat amb els recels de JxCat, la CUP i l’ANC, que no comparteixen la línia estratègica que el president va plantejar en la seva conferència de dilluns. Des de la Sala Oval del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), davant prop de 400 convidats -encara que ningú de la CUP, que va declinar la seva assistència, una prova més de les fredes relacions que mantenen els anticapitalistes amb el Govern-, Aragonès va fer una crida a «recosir» la unitat d’acció independentista i a abandonar els «tacticismes, els retrets i les desconfiances». La fotografia d’unitat independentista amb la qual va començar la legislatura s’ha anat diluint, i la conferència de dilluns no sembla haver servit per apropar posicions.

El secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, va retreure ahir a Aragonès que no fes referència al referèndum unilateral de l’1-O: «El més rellevant són les paraules que no va dir», va afirmar a Catalunya Ràdio. Un dels punts de la conferència que més recels ha generat a JxCat és la referència d’Aragonès als indults concedits als presos del procés el juny passat, després que, amb la majoria independentista en les eleccions del 14F, segons el president, les coses «comencessin a moure’s». Sànchez es va adreçar a Aragonès per demanar-li «explicacions» sobre els indults i que detalli si va haver-hi «negociacions» entre ERC i el govern central per a la seva concessió.

També s’hi va referir l’expresident Carles Puigdemont: «Amb tot el respecte pel president Pere Aragonès, al meu article publicat a El Punt Avui el 14 d’octubre de 2021 demanava també respecte per l’estratègia política d’exili i feia una interpel·lació molt directa i explícita», va escriure ahir a Twitter. L’article al qual fa referència Puigdemont es titulava «No vam anar a l’exili per demanar l’indult» i hi subratllava: «Demano que ningú parli de nosaltres, que no interfereixin en la nostra estratègia buscant dreceres que no volem», perquè «no hi ha sortides personals ni solucions a mida de ningú».

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va negar ahir que es negociés «res» dels indults i va subratllar que Aragonès simplement va defensar que «s’havien de retirar les causes» contra Puigdemont i els altres líders independentistes a l’estranger.

Tampoc la CUP va acollir positivament la conferència d’Aragonès: la presidenta del grup dels anticapitalistes al Parlament, Dolors Sabater, va denunciar que el Govern «no ha fet el viratge polític» que s’esperava i «no hi ha un escenari de resolució democràtica» del conflicte entre Catalunya i l’Estat.

Encara més contundent va ser la reacció de l’ANC, que en un comunicat va anunciar que «no participarà en la unitat d’acció i de mobilització» independentista que va plantejar Aragonès perquè no defensa negociar «concessions» amb el Govern en el marc de la taula de diàleg, sense «preparar alternatives unilaterals».

Per la seva banda, la portaveu del govern central i ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, va assegurar que no és necessària «la valentia» que reclama Aragonès en el diàleg entre Catalunya i l’Estat perquè l’Executiu negocia «per convicció». «El diàleg es practica en aquest Govern amb absoluta determinació», va afirmar.

El portaveu de Vox al Parlament, Juan Garriga, va insistir que amb els independentistes Catalunya avança «cap al precipici», mentre que el portaveu parlamentari de Cs, Nacho Martín Blanco, va titllar la conferència de «propaganda per a la seva parròquia» i el PPC, de «miratge» per a la majoria independentista.

La presidenta d’En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, va instar Aragonès a demostrar «amb fets» que realment vol buscar grans consensos.