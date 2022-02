El Departament de Salut de la Generalitat va comptabilitzar ahir 91 víctimes mortals més a Catalunya a causa de l’epidèmia de covid-19. Amb aquestes, les defuncions arriben a 26.320.

Ahir hi havia 112 pacients menys ingressats per covid-19 als hospitals i el total era de 2.205. Hi havia 10 crítics menys (324).

Els nous casos confirmats per PCR o test d’antígens van ser 8.877, amb un total de 2.345.146 amb totes les proves des de l’inici de la pandèmia

La velocitat de transmissió del virus es va mantenir en 0,63, mentre que el risc de rebrot va caure 101 punts i es va situar en 1.210. El 14,60% de les proves ha donat positiu durant l’última setmana. La incidència acumulada a 14 dies baixa de 2.152 a 1.973,83 i la de 7 dies retrocedeix de 733,32 a 675,66. Els CAP van atendre aquest dilluns 23.901 visites sobre covid.