«Avenços i acords». El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va exigir al cap del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que s’avanci i es concretin els pactes a la taula de diàleg: «Sap que, si vol continuar exercint responsabilitats, haurà de tornar a parlar i arribar a acords», va dir en una entrevista ahir a TV3.

D’altra banda, Aragonès va explicar que havia trucat al líder de Junts, Carles Puigdemont, per «aclarir» la referència que havia fet a l’exili durant la conferència de dilluns al MNAC: «Crec que ho va entendre». També va dir que ara mateix no assistirà a la conferència de presidents del 25 de febrer a La Palma perquè a l’ordre del dia no hi ha «cap punt d’acord», només «valoracions». «Necessitem temps, però s’han de produir avenços», va dir Aragonès. El president català va exigir a Sánchez que hi hagi concrecions i «acords» a la taula de diàleg en matèria antirepressiva i sobre la judicialització del conflicte polític, així com amb el reconeixement nacional de Catalunya: «Cal crear confiança entre les parts per enfortir la negociació».

Aragonès va lamentar que Junts reaccionés dimarts amb «retrets només públics i a través dels mitjans» a la conferència que el president va oferir dilluns al MNAC. El secretari general de Junts, Jordi Sànchez, va interpretar que Aragonès havia plantejat els indults com «la primera prova del diàleg amb l’Estat». Tant la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, com el president ho van negar.

Per la seva banda, l’expresident Carles Puigdemont va dir ahir a Aragonès que el retorn a Catalunya dels exiliats no pot ser un «pacte polític» amb l’Estat. En una roda de premsa a Brussel·les per presentar l’estratègia exterior del Consell per la República, Puigdemont va demanar «explícitament» que no es busquin «solucions personals» als exiliats, sinó una solució «política».

També la presidenta de l’ANC, Elisenda Paluzie, va fer unes declaracions sobre la conferència del president de la Generalitat i va qualificar el seu discurs de «pujolisme independentista» i li va atribuir una «estratègia de dilació». En una entrevista a Ràdio 4 i La 2, Paluzie va dir que creu que la conferència d’Aragonès és un «retorn al 2012» i li retreu que no parli de «l’alternativa unilateral» que s’ha de construir, segons va dir, davant un eventual fracàs del diàleg amb l’Estat. «La mobilització no canviarà l’estratègia de l’Estat», va afegir. També va lamentar que el president de la Generalitat hagi «agraït» els indults al president Pedro Sánchez. Segons Paluzie, és una mesura de gràcia que no reconeix que la sentència era injusta.