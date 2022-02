Berga figura en l’onzena posició entre els municipis més moroos de Catalunya, amb un període mitjà de pagament a proveïdors de 177,57 dies, molt per sobre dels 30 dies de límit legal, segons l’estadística de Període Mitjà de pagament a proveïdors (PMP) que elabora el Ministeri d’Hisenda amb data de setembre del 2021. Només la Bisbal de l’Empordà (amb un període de pagament de 1.237 dies, que el seu alcalde atribueix a «un error de comptabilitat»), Canyelles, Arbolí, Besalú, Badalona, la Llacuna, Veciana (ambdós a l’Anoia, amb períodes de pagament de 221,86 i 219,79 dies), Ribera d’Ondara, Castellnou de Seana i Talavera superen la capital berguedana al conjunt de Catalunya.

Un total de 235 municipis de Catalunya han estat incorporats al llistat d’ajuntaments morosos recopilat pel Ministeri d’Hisenda que hauran d’aplicar el nou Pla de Pagament a Proveïdors per saldar les factures més antigues acumulades als seus calaixos. El Ministeri d’Hisenda ha incorporat a aquest llistat tots aquells ajuntaments amb un termini mitjà de pagament a proveïdors superior al límit legal de 30 dies en alguna de les estadístiques oficials de desembre de 2020, o març o juny de 2021.

El llistat del nou Pla de Pagaments d’Hisenda inclou un total de 1.640 municipis de tot l’Estat i 670 entitats dependents d’ells dels quals 235 ajuntaments i 87 organismes corresponen a Catalunya. Amb aquest mecanisme, el ministeri que dirigeix María Jesús Montero pretén liquidar les factures més antigues, anteriors a 1 de juliol de 2021, per un import que Hisenda estima en uns 2.000 milions d’euros.

Es dona la circumstància que molts d’aquests municipis -que al desembre de 2020 o al març o juny de 2021 tenien un termini mitjà de pagament superior a 30 dies- van situar el seu període d’abonament de factures dins de la legalitat al setembre (30 dies). De fet dels 235 municipis identificats per Hisenda només 75 presentaven al setembre un termini mitjà de pagament superior als 30 dies. Això apunta al fet que un de cada tres dels municipis catalans amb historial més morós s’ha anat posant al dia en els últims mesos. És el cas, per exemple del petit municipi barceloní de Sant Boi de Lluçanès, el termini del qual mitjà de pagament ha passat de 64 dies en l’estadística de març de 2021 a 22 dies, en la de setembre. Els proveïdors dels 235 municipis podran cobrar les factures més antigues amb el nou Pla de Pagament. Per assegurar-se’n disposen de termini fins al 25 de febrer per revisar que les factures han estat incorporades pels interventors de cada ajuntament en la plataforma creada dins l’Agència Estatal de l’Administració Tributària.