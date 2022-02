El president dels Estats Units, Joe Biden, va assegurar ahir en un discurs televisat que una invasió russa d’Ucraïna «encara és una possibilitat». Segons Biden, l’anunci del ministeri de Defensa rus de retirada d’algunes de les tropes properes a la frontera no s’ha pogut verificar. «De fet, els nostres anàlisis indiquen que (les tropes) segueixen en un lloc amenaçador», va assegurar el president nord-americà.

Biden va admetre que si les unitats militars russes tornessin a les seves bases seria «bo» però va afirmar que hi ha unes 150.000 unitats desplegades prop d’Ucraïna. L’OTAN també va ser cauta dimarts, i va demanar a Rússia la retirada de l’artilleria pesada de la zona fronterera, perquè les tropes es poden moure «ràpidament» en cas d’invasió.

Malgrat desconfiar de l’anunci de la retirada de tropes, Biden va assegurar que manté oberta la porta del diàleg. «Els Estats Units estan preparats per continuar amb la diplomàcia, però també per respondre decisivament a un atac rus a Ucraïna», ha reiterat el president nord-americà.

Per a Biden, «mentre hi hagi esperança d’una solució diplomàtica» que eviti un conflicte armat i «l’increïble patiment humà que provocaria», els EUA s’hi implicaran. En la mateixa línia, dilluns, el ministre d’Exteriors rus, Sergei Lavrov, va dir al president Vladímir Putin que calia mantenir oberta la via del diàleg. En tot cas, Biden va remarcar que no té intenció d’enviar personal militar nord-americà sobre el terreny a Ucraïna en cas d’invasió.

D’altra banda, diverses agències de seguretat dels EUA van acusar ahir pirates informàtics patrocinats per Rússia d’haver robat informació de contractistes que treballen per al Departament de Defensa i els serveis d’Intel·ligència dels Estats Units.