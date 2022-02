El Consell Escolar de Catalunya (CEC) ha rebutjat «de forma unànime» el nou calendari escolar anunciat per la conselleria d’Educació. El CEC va celebrar dimarts una reunió de la comissió de programació en la qual les entitats que en formen part van acordar demanar un ple extraordinari amb la presència del conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, i del president de la Generalitat, Pere Aragonès, segons va informar la responsable de Polítiques Educatives i FP de la Federació d’Educació de CCOO, Rosa Villaró, que és membre del CEC.

Amb la petició del plenari extraordinari «pretenem restablir la confiança amb la conselleria», que ha quedat «completament trencada» després que un canvi «tan important» com la modificació del calendari escolar «s’hagi dut a terme de manera unilateral» i «sense consultar prèviament amb el CEC», que és el màxim òrgan consultiu en matèria educativa a Catalunya, va subratllar Rosa Villaró.

Ahir mateix, el conseller d’Educació, Josep González Cambray, va convocar per sorpresa per dilluns vinent un plenari extraordinari del Consell Escolar de Catalunya (CEC) per explicar el nou calendari escolar que vol imposar la Generalitat després de les queixes d’aquest organisme per no haver estat consultat. Fonts del Departament d’Educació van confirmar que el ple convocat és «per explicar l’avançament de l’inici de les classes i parlar de totes les mesures que l’acompanyen» i que no està previst que hi assisteixi el president de la Generalitat, Pere Aragonès.

Sobre els quatre informes elaborats pel CEC avalant una modificació del calendari escolar en els termes anunciats per la Generalitat, als quals el conseller d’Educació s’ha referit en algunes ocasions, Rosa Villaró va puntualitzar que «no tracten específicament una modificació del calendari en els termes dictats per Educació».

Segons la responsable de Polítiques Educatives de CCOO, en els quatre informes es tracten aspectes com l’educació més enllà del temps escolar o els canvis socials que implicaria modificar el calendari, però «en cap moment s’aborda de manera específica un canvi de calendari com l’anunciat».

Es dona el cas que la reunió de dimarts, amb altres punts de l’ordre del dia, havia estat desconvocada prèviament, «com ocorre altres vegades», però que el mateix dia de l’anunci del canvi del calendari, després de la roda de premsa del conseller i el president de la Generalitat, «es va tornar a convocar per al mateix dia 15 i amb la modificació del calendari com a únic punt de l’ordre del dia».

«No pot ser» que la conselleria prengui decisions «tan importants com modificar el calendari escolar o els currículums escolars d’ensenyaments obligatoris» de «manera unilateral» i «sense consulta ni diàleg previs», va afegir Rosa Villaró.

D’altra banda, Pere Aragonès va xifrar ahir en 12 milions d’euros el cost de finançar l’hora d’activitats extraescolars al setembre en tots els centres educatius de Catalunya per garantir que els alumnes que ho desitgin puguin romandre a l’escola entre les 15.30 i les 16.30 hores. És una «primera estimació» que Aragonès va avançar en una entrevista a Els matins de TV-3.