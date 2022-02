Els grups parlamentaris d’ERC, JuntsxCat i el PSC van forçar ahir la creació d’un grup de treball, format per experts designats pels partits, per saber què va passar durant la pandèmia als residències geriàtriques i de discapacitats a Catalunya.

Amb la creació del grup de treball a la Comissió de Drets Socials del Parlament, queda enterrada la Comissió d’Investigació reivindicada pels familiars de les persones mortes. En Comú Podem, Ciutadans i la CUP es van abstenir en considerar que s’intenta «fugir d’estudi», segons va dir la diputada de la CUP. El grup es va aprovar amb els 13 vots d’ERC, JxCat, PSC i Vox i l’abstenció d’En Comú Podem, Ciutadans i CUP. El Parlament va engegar una comissió d’investigació pels fets a les residències de gent gran i de discapacitats l’anterior legislatura, però va decaure amb les eleccions del 2021. La qüestió ha estat mesos aturada i els tres grups que ahir van apostar pel grup de treball van votar en contra de la creació d’una comissió d’investigació al novembre passat.

El socialista Raúl Moreno va dir que «s’escoltarà tothom» i es farà «una tasca seriosa d’investigació per canviar el que s’hagi de canviar». Els representants de la CUP, En Comú Podem i Ciutadans van retreure que «aquesta no és la fórmula», ja que un grup de treball no té el rang de comissió d’investigació.