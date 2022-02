L’Audiència de Barcelona ha ordenat a la jutgessa que indaga la promoció exterior del procés que investigui l’exconseller de Presidència Francesc Homs, a qui la Fiscalia acusa d’adjudicar contractes i subvencions a dit per a la projecció internacional de Catalunya, entre d’altres a una fundació afí a CDC.

Segons fonts jurídiques, el tribunal ha estimat el recurs presentat per la Fiscalia Anticorrupció i ha revocat la decisió de la jutgessa instructora d’arxivar la causa contra Homs, en considerar que les irregularitats que pogués haver-hi en la contractació d’aquests serveis no constitueixen delicte.

Homs figura entre els càrrecs de la Generalitat als qui la Fiscalia va denunciar, sobre la base d’un informe del Tribunal de Comptes, per malversar gairebé un milió d’euros per «internacionalitzar» el procés mitjançant contractes a dit i arbitraris. La titular del jutjat d’instrucció número 18 de Barcelona va decidir arxivar part de la querella i seguir endavant amb la investigació contra una desena d’alts càrrecs dels governs de Mas i de Puigdemont, inclòs l’exconseller Raül Romeva.

La Fiscalia acusa Homs de suposades irregularitats en tres contractacions vinculades a la projecció internacional de Catalunya que es van formalitzar entre els anys 2011 i 2012, quan era secretari general del Departament de Presidència. En concret, el ministeri públic va denunciar Homs per atorgar el 2012 una subvenció directa de 7.400 euros a la CATDEM per finançar les despeses derivades de la seva pertinença a l’European Liberal Forum i la traducció de material de difusió de les seves activitats a diverses llengües. Un altre dels expedients investigats és la contractació dels serveis de desplaçament i allotjament a Barcelona d’assistents a la trobada mundial de comunitats catalanes a l’exterior celebrada el 2012. Una altra presumpta irregularitat estaria vinculada a una adjudicació el 2012 a un despatx d’advocats per un assessorament jurídic.