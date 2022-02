El principal objectiu dels populars a Castella i Lleó és formar un Govern en solitari amb el suport extern de Vox, els partits provincialistes i de Ciutadans. En un intent de protegir-se, Pablo Casado ha deixat a Alfonso Fernández Mañueco els contactes amb els grups parlamentaris per tancar els vots de la seva investidura i tenir una legislatura mínimament estable, Pressupostos autonòmics inclosos. No obstant això, pocs membres del PP consultats dubten en privat que hi haurà fil directe i constant entre el dirigent de Salamanca i Casado i el seu secretari general, Teodoro García Egea. Per aconseguir superar la investidura, segons fonts coneixedores de l’estratègia dels populars, Mañueco s’asseurà amb els minoritaris [Soria Ja (3), Unió del Poble Lleonès (3), Per Àvila (1) i Cs (1)] per i en una segona fase, demanarà a Vox «només dues abstencions». El pla és de final incert, perquè la ultradreta assegura que no regalarà els seus suports.