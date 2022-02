La ministra de Sanitat, Carolina Darias, va supeditar la decisió d’escurçar quarantenes o eliminar-les dels grups escolars a l’opinió dels experts, i va voler convidar les comunitats a «anar junts» perquè així es treballa millor i a adoptar tots els acords «de manera conjunta».

Darias ho va exposar a la roda de premsa posterior al Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut en ser preguntada per la intenció de Catalunya de posar fi a les quarantenes dels alumnes a partir de dilluns que ve, 21 de febrer, hi hagi o no acord amb la resta de territoris. «Quan anem junts, avancem més», va recalcar abans de fer una crida que tots els acords s’adoptin «de manera conjunta per tots els que formem el Consell Interterritorial», va subratllar. La mateixa opinió va mostrar la portaveu del Govern, Patrícia Plaja, que va apostar perquè «decisions d’aquest tipus es facin de manera coordinada» amb els altres territoris de l’Estat.