Ja fa dos anys que el coronavirus SARS-CoV-2 (el virus responsable de la pandèmia de covid-19) ha posat el món potes enlaire i, per paradoxal que sembli, després de tant de temps segueix sense estar del tot clar el seu origen. Sobre el paper, la teoria és clara. Tot apunta al fet que aquest patogen va circular molt de temps entre animals, probablement fins i tot va saltar entre diferents espècies, i en algun moment va acumular una sèrie de mutacions que li van permetre infectar el primer humà i acabar expandint-se per tot el món. Però, tornant enrere cap a l’origen d’aquesta història, la gran incògnita que continua turmentant els científics és: quins animals van ser el reservori natural d’aquest coronavirus? I, sobretot, aquests animals segueixen acollint altres virus susceptibles d’infectar els humans?

Una recerca publicada de manera oficial ahir a la revista Nature (els resultats de la qual ja havien transcendit al setembre de l’any passat després de la publicació del preprint) suggereix que tres espècies de ratpenats trobats al nord de l’illa de Laos (al sud-est asiàtic) acullen coronavirus «genèticament similars al SARS-CoV-2». Els experts argumenten que som davant la troballa dels virus més semblants al coronavirus responsable de la covid-19 trobats fins avui. La similitud, de fet, és de més del 95% del genoma. Això, d’una banda, apunta de manera directa als que, fins ara, destaquen com els parents més pròxims trobats del coronavirus de la covid-19. D’altra banda, la similitud genètica suggereix que aquests altres coronavirus també tenen la capacitat d’infectar els humans.

L’estudi, liderat per investigadors de l’Institut Pasteur de París, es basa en l’anàlisi de 645 ratpenats capturats (i posteriorment alliberats) a l’illa de Laos. Els científics van prendre mostres de saliva, orina, femta i sang dels animals, per estudiar quin tipus de patògens allotgen aquests animals i comparar-los amb el coronavirus que hi ha darrere de la covid-19. L’anàlisi va revelar que almenys tres de les 46 espècies analitzades allotgen patògens molt similars al virus de la covid-19, que tenen entre el 95% i el 96,8% de semblança genètica. Concretament, crida l’atenció la presència d’un receptor (l’ACE2) que permetria acoblar aquests virus amb les cèl·lules humanes, replicar-se i desencadenar una infecció.