Gairebé un centenar de membres dels sindicats educatius es van tancar ahir a la conselleria d’Educació per exigir «per escrit» el compromís del departament de retirar l’ordre de modificació del calendari escolar i l’inici d’un procés de diàleg. Els docents van decidir passar la nit a l’edifici davant la negativa del departament de retirar l’ordre de modificació del calendari i van exigir la dimissió del conseller d’Educació, Josep González Cambray, i un nou calendari. La portaveu del sindicat Ustec, Iolanda Segura va dir que «la conselleria ha demostrat que no vol moure fitxa en la negociació, i, per tant, nosaltres tampoc». «Al llarg de demà, anirem veient com evoluciona la situació, però tenim clar que només sortirem de la conselleria amb una proposta ferma», va afegir. «Aquesta situació no acabarà fins que aconseguim el nostre objectiu», va dir Segura, que va afegir que la comunitat educativa «està disposada a convocar una vaga, si és necessari».

En un comunicat, els sindicats convocants (CCOO, UGT, Ustec-Stes, ASPEPC, i la Intersindical-CSC) van qualificar d’«intolerable» la resposta del conseller, a qui culpen de saltar-se la negociació col·lectiva i de negar-se a dialogar amb la comunitat educativa. Així, els sindicats assenyalen que en l’anunci efectuat pel conseller d’Educació i del president de la Generalitat de canvi de calendari escolar «s’ha posat de manifest la falta de consens i de discussió prèvia amb la comunitat educativa». La conselleria «ha decidit saltar-se la negociació de forma unilateral informant a la premsa sobre els canvis del calendari abans d’iniciar una negociació en el si de la taula sectorial amb els representants de les treballadores», van afegir. També van titllar d’«intent potiner d’estigmatització» i amb voluntat de desprestigiar-los el fet que el conseller s’hagi referit als membres de sindicats educatius tancats a la conselleria com a «immobilistes». «El conseller González Cambray és qui demostra ser un immobilista al no canviar la seva postura durant les negociacions», va criticar Segura.

Segura va posar de manifest la necessitat no només de modificar el calendari escolar, sinó de defensar el model de l’escola catalana, la millora de la qualitat educativa de l’alumnat i de posar sobre la taula un currículum que respongui a les necessitats d’aprenentatge dels estudiants.

La conselleria d’Educació, per la seva banda, va assegurar que el canvi de calendari «no afecta en cap cas els drets laborals dels treballadors», que «tindran les mateixes jornades laborals que fins ara», per la qual cosa «no existeix un canvi de relacions laborals que obligui a la negociació». D’aquesta manera, la conselleria va contestar, via comunicat, a les demandes dels sindicats. Després d’una reunió ahir amb els sindicats Educació va demanar «que es recondueixi la negociació i es pacti i s’acordi en el marc de les taules habituals de treball». Educació va recordar que per a ahir estava convocada la taula sectorial del personal docent no universitari, a la qual «els sindicats no s’han presentat, com ha succeït en altres reunions de treball».

La conselleria va subratllar que «està en tot moment oberta al diàleg i a la negociació» i que el diàleg està «obert a representants dels docents, famílies, i a la resta de membres de la comunitat educativa, com s’ha fet fins ara». Així mateix, Educació va recordar que el conseller ha convocat per dilluns que ve un ple del Consell Escolar de Catalunya (CEC) «per exposar l’avançament del calendari escolar i les mesures que l’acompanyen». Segons la conselleria, el CEC ha elevat quatre informes en els quals «ha validat la proposta de modificació de calendari anunciada ara, que consisteix a escurçar el temps de vacances d’estiu per motius pedagògics i en benefici de l’alumnat». Sobre l’ocupació de la conselleria, Educació va dir que «el debat i la negociació han de traslladar-se als espais generats per a aquesta fi» i «no a través de l’ocupació del departament per part dels manifestants», ja que és «l’espai de treball de centenars de persones que gestionen diferents àmbits de l’educació».