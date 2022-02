Més de 180 científics de centres de recerca i universitats de Catalunya han signat un manifest en contra de la celebració dels JJOO d’hivern de 2030 al Pirineu «per l’impacte negatiu i les pèrdues que pot tenir sobre les economies locals, els paisatges rurals i els ecosistemes del Pirineu».

El manifest, presentat ahir a Barcelona, assegura que la proposta de celebració dels JJOO «s’emmarca en la defensa d’un model de desenvolupament socioeconòmic basat en el turisme de masses» el que consideren «incompatible amb la crisi climàtica i els reptes socials i ambientals que afronta el territori», a més de l’emissió de milions de tones de CO2 equivalent. «No hi ha opcions ‘verdes’ de desenvolupar els JJOO d’hivern», diu el manifest, entre els signants del qual figuren biòlegs, ecòlegs, geògrafs, experts en canvi climàtic, ornitòlegs, arqueòlegs, botànics, economistes, antropòlegs, enginyers, matemàtics, micòlegs, sociòlegs, ambientalistes, oceanògrafs i etnòlegs.

El manifest, entre els signants del qual hi ha el director del Museu de Ciències Naturals de Granollers, Antoni Joan Arrizabalaga, o el biòleg i catedràtic d’Ecologia Narcís Prat, denuncia que la proposta de JJOO d’hivern al Pirineu «és poc transparent i no té un pla d’implementació concret ni està acompanyat d’un document pertinent d’avaluació ambiental». El text, que també signen el professor d’Ecologia de la UAB Joan Martínez-Alier, o el meteoròleg i climatòleg del Servei de Meteorologia de Catalunya Marc Prohom, adverteix que els últims treballs científics indiquen que «la majoria de les estacions d’esquí del Pirineu seran inviables a finals de segle» perquè les temperatures estan augmentant cada any. «Els JJOO d’hivern només es podran realitzar amb un augment del consum d’energia, d’aigua i de la contaminació», assegura el manifest. També adverteixen els científics que «l’actual consum d’aigua de les estacions d’esquí per a la producció de neu artificial redueix la disponibilitat d’aigua per a altres usos» i que «el turisme és un dels cinc factors principals que causen una pressió directa sobre la biodiversitat» perquè produeix «pèrdua d’hàbitat i fragmentació ecològica, sobreexplotació de recursos, contaminació, introducció d’espècies exòtiques i canvi climàtic». «Un gran esdeveniment turístic, com els JJOO, incrementarien aquests impactes», afegeix el manifest, que també signa el professor d’Arqueobotànica de la Universitat de Basilea Ferran Antolín Tutusaus, i el geògraf de la Universitat de Girona Joan Nogué.