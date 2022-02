El jutjat d’instrucció número 21 de Barcelona que investiga l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per presumpta malversació en concessió de subvencions, ha confirmat la seva imputació després de desestimar el recurs contra l’admissió a tràmit de la querella i manté així el 4 de març per a la seva declaració. Colau ha estat citada a declarar en qualitat d’investigada arran d’una querella presentada per l’Associació per a la Transparència i la Qualitat Democràtica per la presumpta comissió dels delictes de prevaricació, frau en la contractació, malversació i tràfic d’influències. El jutge desestima el recurs perquè «contra aquest acte d’admissió de la querella no cal interposar cap recurs». En el recurs, Colau al·legava que com a alcaldessa no intervé en la tramitació dels expedients de les subvencions i no determina ni valora la singularitat dels projectes ni de les entitats que les sol·liciten, ja que d’això se n’encarrega un òrgan gestor».