L’Organització Mundial de la Salut (OMS) va publicar ahir una guia provisional sobre el rastreig de contactes i la quarantena a les zones amb nivells extremadament alts de circulació de la variant òmicron de la covid-19.

On hi ha un augment de casos i els serveis sanitaris estan sota pressió, l’OMS reconeix que «pot ser necessari ajustar les polítiques de quarantena i rastreig de contactes». Així, consideren que la quarantena es pot escurçar: per exemple, a 10 dies sense una prova diagnòstica i a 7 dies amb un test negatiu, sempre que la persona no desenvolupi cap símptoma. Això contrasta amb la recomanació actual de l’OMS de 14 dies de quarantena per a tots els contactes. «Quan no és possible fer proves per escurçar la quarantena, es pot utilitzar com a substitut l’absència de desenvolupament de símptomes després d’un cert nombre de dies. Per exemple, la quarantena es podria acabar després de 10 dies sense fer proves si el contacte no presenta símptomes»