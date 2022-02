La Comissió d’Assumptes Institucionals del Parlament ha acordat per unanimitat suprimir les llicències d’edat, que permeten a funcionaris de més de 60 anys cobrar el sou íntegre sense anar a treballar, encara que inclou una moratòria fins a abril per a aquells que ja estaven acollits a aquest règim especial. Aquesta moratòria pretén donar marge per estudiar, amb negociació col·lectiva prèvia, en quina situació jurídica queden les persones que tenien autoritzada una llicència d’edat.