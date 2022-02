El PP ha esclatat per la guerra total oberta ahir entre Pablo Casado i Isabel Díaz Ayuso: la presidenta de la Comunitat de Madrid culpa l’entorn del líder del partit de vincular-la amb la corrupció «sense proves» per destruir-la, i Gènova li ha obert un expedient per les seves acusacions «gairebé delictives» contra Casado.

El suposat espionatge contra la presidenta madrilenya a través de l’Ajuntament de Madrid -negat per Gènova i per l’alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida- i les sospites en la direcció de presumptes comissions cobrades pel germà d’Ayuso han portat al cim el conflicte arrossegat durant mesos entre l’equip de Casado i la cap de l’Executiu madrileny.

En el centre del xoc se situa el congrés del PP madrileny. Díaz Ayuso assegura que han buscat desprestigiar-la perquè no presideixi el partit a Madrid. Fonts pròximes a Ayuso apu nten que aquest espionatge hauria afectat, a més de la presidenta i el seu germà, les seves exparelles. Gènova també ho nega.

La direcció del PP sosté que al juny van recolzar Díaz Ayuso però després de conèixer les suposades comissions, li van demanar informació i Ayuso no sols no la va proporcionar, sinó que va reclamar que el congrés madrileny se celebrés com més aviat millor.

Martínez-Almeida, va negar un espionatge contra Díaz Ayuso a través de l’Ajuntament. Va sostenir que no ha trobat proves, però que d’haver-ne hi hauria cessaments i va preferir no pronunciar-se sobre aquest tema com a portaveu nacional del PP. Hores després l’assenyalat per aquest suposat espionatge, Ángel Carromero, alt càrrec del PP de Madrid que no pertany a l’Executiva nacional, va presentar la seva dimissió com a director general de la Coordinació de l’Alcaldia. Una estona més tard, la presidenta madrilenya negava l’existència d’irregularitats i demanava al partit proves i depurar responsabilitats. Díaz Ayuso va reconèixer l’existència d’un contracte de 1,5 milions amb l’empresa Priviet Sportive S.L per a la compra de màscares i les relacions del seu germà, Tomás, amb aquesta companyia, però va recalcar que «tot era completament legal» i «està regulat davant Hisenda i declarat».

Des de la seu nacional del PP, el secretari general, Teodoro García Egea, negava que s’estigués elaborant un dossier contra la presidenta i va carregar contra ella per atacar de manera «cruel i injusta a la direcció que li ha donat tot». Egea, que va informar de l’obertura d’un expedient a Ayuso i que els serveis jurídics estudien les actuacions que «puguin sorgir en dret», va recalcar que la direcció del PP «mai ha imputat la comissió de cap delicte», sinó que es va limitar a obrir un protocol de bones pràctiques en conèixer les suposades irregularitats.

A futur tots són incògnites. La direcció nacional del PP no anticipa com pot acabar l’expedient obert contra la presidenta madrilenya. Els estatuts del PP contemplen fins i tot l’expulsió davant una «manifesta deslleialtat al partit», una infracció molt greu que també es pot sancionar amb la suspensió de l’afiliació entre quatre i sis anys o la inhabilitació per a representar al PP per igual temps. No hi ha precedents que el partit hagi expulsat a un dels seus màxims dirigents quan exercia un càrrec públic.