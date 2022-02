Els investigadors del Consorci de Recerca Biomèdica en Xarxa de Fisiopatologia de l’Obesitat i Nutrició (Ciberobn), del qual formen part experts de la Universitat de les Illes Balears (UIB), han descobert el mecanisme pel qual l’obesitat actua com un important factor de risc en el pacient amb covid-19 i condiciona la seva severitat.

La connexió entre l’obesitat i el risc de contagi de covid-19 és una evidència científica que va ser provada a l’inici de la pandèmia, però els mecanismes implicats en aquesta dualitat són poc coneguts, encara que el teixit adipós ha estat proposat com un actor rellevant en aquesta associació .

Ara, els investigadors del projecte CIBEROBN en el qual participa un equip d’experts del Laboratori de de Biologia Molecular, Mutrición i Biotencologia de la UIB, dirigit pel doctor Andreu Palou, avancen de manera qualitativa en aquest camí i revelen que una regulació epigenètica de l’ACE2 en el teixit adipós visceral de pacients amb obesitat podria tenir la resposta.

Segons aquest estudi, les marques de metilació del gen ACE2 en el teixit adipós podrien proporcionar eines útils per identificar els individus de risc i predir la progressió de la seva malaltia. A més, aquestes marques de metilació poden ser detectades en una mostra mínimament invasiva en els leucòcits sanguinis. «En aquest estudi analitzem si els canvis epigenètics en el teixit adipós podrien contribuir a explicar l’augment de la mortalitat dels subjectes amb obesitat per covid-19, atès que les modificacions epigenètiques són dinàmiques i reversibles i poden representar objectius terapèutics per a prevenir els trastorns relacionats amb l’obesitat, inclosa la covid-19», va explicar Ana B. Crujeiras, investigadora del Ciberobn a l’Institut de Recerca Sanitària de Santiago de Compostel·la.

L’anàlisi del Ciberobn afegeix una nova visió a la regulació epigenètica del factor d’entrada viral, ACE2, examinant els nivells de metilació a través de la seqüència d’ADN d’ACE2 en funció de la quantitat de greix corporal.

La metilació de l’ADN és un mecanisme epigenètic fonamental en la regulació de l’expressió de gens que controlen funcions cel·lulars crucials en el desenvolupament de nombroses malalties i d’una importància vital en l’homeòstasi del pes corporal.