El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha acceptat incloure 28 famílies de nens de P5 de l’escola Turó del Drac de Canet de Mar com a part afectada en la causa oberta per la denúncia d’una família d’aquest curs que va demanar que s’apliqués l’obligació d’impartir un 25% de les classes en castellà. Així ho indica una diligència de la secció cinquena de la sala contenciosa administrativa del TSJC, en la qual el jutge autoritza les famílies a incorporar-se a la causa com a part codemandada. El 4 de febrer, l’advocat Benet Salellas, que representa les 28 famílies de nens de P5 de l’escola Turó del Drac, va anunciar la presentació d’un recurs davant el TSJC per incorporar-se com a part afectada.