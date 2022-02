Un grup de persones, víctimes d’agressions sexuals a l’Església catòlica, van fer públic ahir un manifest en què demanen al conjunt de les forces polítiques que es «posin d’acord» per iniciar un procés d’escolta i d’investigació que «aclareixi les responsabilitats que siguin oportunes». El document, que signen com a Víctimes per la Veritat i que compta amb el suport, entre d’altres, de l’escriptor Alejandro Palomas i de Manuel Barbero López, de l’Associació Mans Petites, exigeix als partits «un pronunciament en defensa dels drets de la infància i que apostin pel desplegament de polítiques públiques de prevenció de la pederàstia», perquè no es repeteixin els fets denunciats.

Després d’agrair als periodistes que han tret a la llum «una veritat amagada i silenciada durant massa anys», sostenen que la cúpula de l’Església i les seves ordes han de col·laborar en els processos d’investigació que s’obrin, com «ha exigit el papa Francesc en diverses ocasions». Tampoc obvien que ja hi ha hagut veus que s’han sumat a les peticions d’investigació des de dins de l’Església. Demanden als partits que «no utilitzin la seva proximitat o interessos amb l’Església per evitar abordar la pederàstia». Alguns dels signants remarquen que segueixen sent creients i que no volen que «es confongui l’obligació de les administracions públiques de protegir els drets humans amb una actitud anticlerical».