La guerra oberta entre Pablo Casado i Isabel Díaz Ayuso va colpejar ahir per segon dia al PP. La presidenta madrilenya va reconèixer que el seu germà va cobrar 55.830 euros d’una empresa contractada pel seu Govern, Casado va denunciar un «muntatge» contra Gènova, i els barons prenen posicions. Ahir es va obrir, a més el vessant judicial del cas, perquè l’oposició madrilenya -Más Madrid, PSOE i Unides Podem- van dur a la Fiscalia el contracte d’1,5 milions d’euros per a la compra de màscares a la Xina que va despertar sospites de corrupció a la direcció nacional del PP. L’esquerra parla d’un presumpte suborn.

En l’hecatombe que viu el PP, Casado busca acreditar que ell i la seva direcció van fer el correcte. En una entrevista amb la Cope, va defensar que les dades bancàries i fiscals que els va fer arribar algú de l’administració eren «prou rellevants perquè algú pensi que ha pogut haver-hi tràfic d’influències». Casado va posar xifres i lletres als seus recels. 286.000 euros d’una suposada comissió i la pregunta de si Priviet Sportive, l’empresa a la qual la Comunitat de Madrid va comprar màscares, actuaria com a «testaferro» de Tomás Díaz Ayuso, germà de la presidenta. El líder del PP veu dues opcions: il·legalitat o falta d’exemplaritat. La pregunta, segons Casado, és «si és comprensible que l’1 d’abril (de 2020), quan morien a Espanya set-centes persones diàries, es podia contractar amb la teva germana i rebre 286.000 euros de benefici per vendre màscares». Va demanar saber en concepte de què es va produir el cobrament i va explicar que la informació aflora ara, després de les denúncies d’espionatge fetes per Ayuso. Ell no ho va denunciar al no tenir proves. Casado nega que la Moncloa li fes arribar un dossier -també el Govern el nega- i va qualificar de «muntatge» les denúncies d’espionatge a través de l’Ajuntament de Madrid fetes des de Sol i que dijous van portar a la dimissió d’Ángel Carromero com a director general de l’alcalde José Luis Martínez-Almeida.

Minuts després i des de la mateixa emissora va respondre Ayuso. La presidenta madrilenya va reconèixer que el seu germà havia cobrat una comissió, però va defensar que no era il·legal i que ella no va intervenir en res. Posteriorment, va aclarir en un comunicat que no hi havia comissió, sinó un pagament de «gestions realitzades per aconseguir el material de la Xina i el seu trasllat a Madrid». El seu germà va facturar 55.580 euros.

No obstant això, Tomás Díaz Ayuso va cobrar quatre factures més d’aquesta empresa el 2020, però aquests conceptes no s’han detallat, amb l’argument que no són treballs relacionats amb la Comunitat de Madrid. Dos consellers d’Ayuso, Enrique Ruiz Escudero, titular de Sanitat, i Javier Fernández Lasquetty, responsable d’Hisenda, van comparèixer en roda de premsa per defensar la legalitat del contracte, que va passar tots els tràmits sense «tatxes ni objeccions de cap classe».

La direcció nacional no va respondre a les explicacions donades per Ayuso, i les posicions es mantenen fixes. Gènova defensa que va demanar informació a Ayuso sobre el contracte, i la resposta va ser una campanya de mesos de desprestigi. La presidenta sosté que la direcció nacional vol destruir-la, perquè volia liderar el partit a Madrid.

Els barons del PP, als quals Casado va telefonar ahir, reclamen veritat i una resolució com més aviat millor.

El president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo ha demanat cintura per parar l’«hemorràgia». S’ha comès un error i és Casadoqui ha d’esmenar-lo abans del congrés nacional, va manifestar ahir.