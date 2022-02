Els hospitals catalans segueixen buidant a poc a poc els llits ocupats per malalts de covid-19 i ahir van baixar dels 2.000 hospitalitzats per coronavirus, cosa que no passava des del 5 de gener, però el risc de rebrot encara es manté altíssim, tot i que ha baixat dels 1.000 punts per primera vegada en aquesta sisena onada.

Segons les dades actualitzades ahir pel Departament de Salut, hi havia 1.921 persones ingressades per covid als hospitals, 101 menys que abans-d’ahir, de les quals 288, deu menys que la vigília, eren greus a les UCI, 210 d’intubades i 16 amb ECMO (respiració extracorpòria), el mateix nombre de greus que hi havia el 16 de desembre. La velocitat de propagació del virus (Rt) va pujar lleugerament fins a 0,65, una centèsima més, és a dir, que cada cent infectats contagien una mitjana de 65 persones, que indica que l’epidèmia segueix minvant. El risc de rebrot (EPG), indicador que mesura el creixement potencial de l’epidèmia i que va assolir el 16 de gener el màxim des de l’inici de l’emergència sanitària, amb 6.903 punts, ha necessitat 23 dies consecutius de descens per baixar ahir dels 1.000 punts i situar-se en 976, 102 menys que dijous, però encara constitueix una contingència altíssima, ja que el llindar de «risc alt» és de 100 punts. La caiguda dels contagis segueix millorant la situació dels ambulatoris, que abans-d’ahir van atendre 14.652 pacients de covid, gairebé 2.000 menys que el dia anterior i la meitat que fa una setmana. El nombre de casos diaris de positius en tests d’antígens a persones amb símptomes va ser dijous de 1.619, gairebé 200 menys que el dia anterior i la meitat que set dies enrere. El total de casos confirmats de covid per tot tipus de proves puja a 2.365.130, dels quals 6.044 van ser notificats les 24 hores anteriors, mentre que els últims 7 dies hi va haver 42.748 diagnòstics confirmats per PCR o test d’antígens, amb una mitjana de 6.106 casos diaris. Des de l’inici de la pandèmia han mort oficialment a Catalunya per la covid-19 un total de 26.411 persones, 37 de comunicades en les últimes 24 hores.