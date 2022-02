Els líders dels rebels que controlen gran part de la regió del Donbass, a l’est d’Ucraïna, van començar ahir a evacuar gran part de la població de les autoproclamades repúbliques de Donetsk i Lugansk davant l’augment dels bombardejos per part de les forces ucraïneses. Denis Pushilin, líder dels separatistes prorussos a Donetsk, va assenyalar que, «quan l’enemic està bombardejant la república, la vida i salut dels nostres ciutadans està en perill». Així, va assenyalar que «des d’avui [per ahir] es farà una evacuació massiva de la població cap a territori rus». El líder dels rebels a Lugansk, Leonid Pasechnik, va demanar als residents de la zona que abandonin els seus habitatges per ser evacuats i va demanar a tots els homes capaços de «portar una arma» que defensin la república.

El Ministeri d’Exteriors d’Ucraïna va negar estar preparant una ofensiva armada a Donbass i va rebutjar «categòricament» els intents de Rússia per agreujar una situació de seguretat «ja tibant» i va reafirmar el seu compromís amb una solució diplomàtica per a la crisi i, en col·laboració amb els seus socis, maximitzar els seus esforços per «reduir la tensió i mantenir la situació en la línia del diàleg diplomàtic». D’altra banda, va criticar a Rússia que hagi «desplegat una campanya per disseminar desinformació massiva, augmentant el bombardeig de les posicions ucraïneses i la infraestructura civil, utilitzant armes prohibides pels Acords de Minsk».